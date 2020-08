Disneyland Paris

Disneyland Paris schrapt nu ook Lion King-show

Theatershow The Lion King: Rhythms of the Pride Lands in Disneyland Paris is voorlopig niet te zien. Alle voorstellingen zijn tot nader order geannuleerd, melden ingewijden aan Looopings. Bij het Frontierland Theater staat een bord met de tekst "Momenteel niet beschikbaar, bedankt voor jullie begrip".



Disneyland Paris heeft zelf nog geen verklaring gegeven over het schrappen van de Lion King-show. Vermoedelijk heeft de beslissing te maken met coronabesmettingen onder medewerkers. Dat is ook de reden dat de première van de show The Jungle Book Jive is uitgesteld.





Rhythms of the Pride Lands speelde sinds 15 augustus. Op 25 augustus was de show de hele dag niet te zien, op 26 augustus keerde de voorstelling terug. Sinds 28 augustus zijn er helemaal geen voorstellingen meer. The Jungle Book Jive had op 22 augustus van start moeten gaan, op een nieuwe locatie.



Selfies

Beide producties zijn onderdeel van The Lion King & Jungle Festival. Nu de twee shows niet worden opgevoerd, blijft er van het zomerfestival nagenoeg niets over. Het entertainmentaanbod van Disneyland Paris beperkt zich op dit moment tot selfies met Disney-figuren op afstand en onaangekondigde miniparades.





