Wildlands Adventure Zoo Emmen

Wildlands Emmen laat zebra inslapen na confrontatie met neushoorn

Bezoekers van dierenpark Wildlands Adventure Zoo Emmen hebben kunnen zien hoe een zebra werd aangevallen door een neushoorn. Op de savanne van de Drentse dierentuin kwam het vanochtend tot een pijnlijke confrontatie. Na het voorval heeft men de zebra moeten laten inslapen.



"In de 29 jaar dat in Emmen de neushoorns en zebra's samenleven, is dit de eerste keer dat er een incident tussen beide diersoorten heeft plaatsgevonden", meldt het park in een verklaring. Wildlands opende in 2016, maar in voorloper Dierenpark Emmen leefden zebra's en neushoorns ook al met elkaar samen.





"We gaan dan ook uit van een eenmalig incident, maar uiteraard onderzoeken we de toedracht en bepalen we of aanvullende maatregelen op de savanne nodig zijn", aldus Wildlands. Het dierenpark zegt te betreuren dat bezoekers "ongewild getuige zijn geweest van deze confrontatie met verdrietige afloop".



Struisvogel

Ruim een jaar geleden zorgde een neushoorn ook al voor tumult op de savanne. Toen werd voor de ogen van het publiek een struisvogel aangevallen, eveneens met een dodelijke afloop. Op dit moment is Wildlands nog vijf wasberen kwijt. Zij ontsnapten laatst uit hun verblijf.

