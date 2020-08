The Smurf Experience

Smurfen-attractie neergestreken in Duitse stad Oberhausen

De Smurfen hebben hun intrek genomen in de Duitse stad Oberhausen. In een evenementencentrum bij het populaire winkelcentrum Centro is de komende maanden Das Schlumpf Abenteuer te vinden, oftewel The Smurf Experience.



Bezoekers wanen zich in een Smurfenland van 1500 vierkante meter. Met behulp van interactieve decors en speciale effecten komt de wereld van de bekende blauwe figuurtjes tot leven. Tickets voor de toeristische attractie kosten 18 euro voor volwassenen, 15 euro voor kinderen van 13 tot 18 jaar en 12 euro voor kinderen van 3 tot 12 jaar.





Momenteel worden online entreebewijzen verkocht voor data tot eind februari 2021. Vanwege het coronavirus gelden er aanvullende hygiëneregels. Zo moeten bezoekers altijd anderhalve meter afstand houden van andere gezelschappen. Het dragen van een neus- en mondmasker is voor iedereen boven 6 jaar verplicht.



Brussel

Eerder stond de tijdelijke Smurfen-expositie in Brussel en in Parijs, onder de namen Het Smurfenavontuur en La Schtroumpf Expérience. Voor zover bekend zijn er nog geen plannen om De Smurfen naar Nederland te halen.

