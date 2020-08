Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie

Poolse dierentuin geeft olifanten cannabis tegen stress

De dierentuin van Warschau start een bijzonder experiment. De olifanten in het Poolse park krijgen binnenkort cannabis toegediend om te onderzoeken of dit helpt tegen stress. Het oudste vrouwtje van de kudde, Erna, overleed afgelopen maart.



Sindsdien zijn de overgebleven drie olifanten in de war. Vooral het 3-jarige Afrikaanse vrouwtje Fredzia heeft het moeilijk. Ze ervaart veel stress en zoekt wanhopig naar haar nieuwe plek in de groep. Dat is niet ongebruikelijk: het kan maanden of zelfs jaren duren voor olifanten het verlies van een kuddegenoot verwerken.





ZIE OOK: Dronken man valt beer aan in Poolse dierentuin



De dierentuin zocht naar een oplossing en kwam uit bij medicinale cannabis. Mensen gebruiken dit natuurlijke middel doorgaans tegen pijn- of spanningsklachten. Cannabis stimuleert de aanmaak van dopamine en serotonine, stoffen die kunnen helpen bij het bestrijden van een depressie.



Spuiten

Ook paarden, honden en katten krijgen het soms voorgeschreven. Dit is echter de eerste proef met olifanten. Bezoekers van de dierentuin zullen geen waggelende of aan een waterpijp lurkende dikhuiden zien. Verzorgers mengen de cannabis in olievorm door het voedsel of spuiten het rechtstreeks in hun bek.



Het gaat om een relatief lage dosis van driemaal daags maximaal twaalf druppels. De wietolie bevat bovendien geen THC, wat de belangrijkste psychoactieve stof in een joint is. Het experiment duurt twee jaar. Als de uitkomsten positief zijn, krijgen andere dieren wellicht dezelfde behandeling.

ZIE OOK: Foto: Walibi-bezoekers draaien joint in achtbaan Goliath