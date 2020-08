Vogelpark Avifauna

Roep om stoppen vogelshows wordt steeds luider

Hebben vogelshows nog toekomst? Een raadslid in Alphen aan den Rijn vindt dat Vogelpark Avifauna geen demonstraties meer moet geven met roofvogels of uilen. Ook experts zeggen dat de shows moeten stoppen. Directe aanleiding is het incident met een vale gier, waarbij vorige week een vrouw en een baby gewond raakten.



Raadslid Robert-Jan Blom is woordvoerder Dierenwelzijn van de lokale politieke partij Nieuw Elan. Volgens hem zijn roofvogels wilde dieren en behoren die geen kunstjes te doen ter vermaak van mensen. Als Avifauna niet stopt met de roofvogelshows, vindt Blom dat het contract met het park op het gebied van natuureducatie beëindigd moet worden.





De verantwoordelijk wethouder Erik van Zuylen (GroenLinks) gaat binnenkort met Avifauna om tafel zitten. Hij noemt de vogelshows onwenselijk, maar wil het contract met het park niet opzeggen. Volgens Van Zuylen doet Avifauna ook veel goede dingen voor dieren.



Vogelbescherming

Er is al langer discussie over roofvogelshows. Ruim honderd natuurorganisaties onderschrijven het standpunt van Vogelbescherming Nederland. Daarin staat dat het organiseren van shows en demonstraties met roofvogels onaanvaardbare gevolgen kan hebben voor natuur en dierenwelzijn.



Ook roofvogelexperts zijn kritisch. Rob Bijlsma, bestuurslid van Roofvogel Werkgroep Nederland, zegt dat dit soort dieren niet bedoeld is voor demonstraties. "Degenen die de shows houden, hebben vaak mooie praatjes over educatie, maar dat stelt vaak weinig voor", vertelt hij tegen het AD. "Het gaat hen puur om de poen. Dat geldt ook voor Avifauna."



Onzinnig

In dezelfde krant zegt een andere expert, Martijn de Jonge, dat roofvogelshows "onzinnige, onnatuurlijke bezigheden zijn". Zeker zweefvliegers als vale gieren zouden helemaal niet geschikt zijn voor demonstraties in een relatief kleine arena. "Dieren worden tot een circusact gepusht. Dat moet je met vogels van dit formaat niet willen, en zeker niet zo dichtbij mensen."



De vale gier die vorige week een oudere vrouw en een baby verwondde, is door Avifauna al definitief uit de vogelshow gehaald. Andere roofvogels blijven voorlopig gewoon meedoen aan demonstraties. Ook in Safaripark Beekse Bergen en in Archeon worden normaal roofvogelshows gegeven, maar die liggen momenteel stil vanwege het coronavirus.

