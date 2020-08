Vogelpark Avifauna

Vogelpark Avifauna haalt gier definitief uit vogelshow na ongeluk

De vale gier van Vogelpark Avifauna komt voortaan niet meer voor in vogelshows. Na een pijnlijk ongeluk heeft het dierenpark in Alphen aan den Rijn besloten om de roofvogel definitief uit de voorstelling te halen. Maandag raakten een oudere vrouw en een baby gewond toen ze geraakt werden door de gier.



De twee slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ze maken het "naar omstandigheden redelijk", laat Avifauna weten. Meteen na het incident werd de gier niet meer ingezet voor shows. Nu heeft men besloten om er definitief mee te stoppen.





"Om alle risico's op eventuele herhaling te voorkomen", zo luidt de uitleg. "Dit wil je niet hebben in je park", vertelt een woordvoerster aan regionale media. "Dit mag nooit meer gebeuren, daarom hebben we de vale gier uit de show gehaald." Andere roofvogels blijven vooralsnog wel gewoon te zien.



Sterkte

Avifauna blijft benadrukken dat het niet ging om een aanval: de vogel zou uit balans zijn geraakt. "Logischerwijs werd dit door de familie en bezoekers ervaren als een aanval van deze vogel." Het management zegt nauw contact te houden met de familie. "We wensen ze veel sterkte toe."

