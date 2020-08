ZooParc Overloon

ZooParc Overloon ontwikkelt Zuid-Amerikaans themagebied

ZooParc Overloon is bezig met de ontwikkeling van een nieuw themadeel. Het Brabantse dierenpark voegt een Zuid-Amerikaanse gebied toe met de naam Madidi. De aanleg gebeurt in verschillende fases. Het eerste deel - een volière - opent in de tweede helft van september.



Dat heeft de dierentuin zojuist bekendgemaakt. In de volière nemen ruim veertig Chileense flamingo's hun intrek. Ze krijgen gezelschap van kuifhoenderkoeten en kaneeltalingen. Enkele flamingo's verblijven momenteel al in Overloon. De rest komt uit zusterpark Dierenrijk in Mierlo.





Met de komst van het Zuid-Amerikaanse gebied gaat voor manager Roel Huibers een "grote wens" in vervulling, zegt hij. "Na Australië en Madagaskar wilden we heel graag dit stuk van de wereld extra belichten. We willen onze bezoekers laten zien hoe mooi het daar is en welke unieke diersoorten er leven, maar ook welke gevolgen de ontbossing heeft voor plant, dier en mens."



Brulapen

Later worden ook andere dieren toegevoegd aan Madidi. In de volière is plek voor meer vogelsoorten. Ook de witgezichtsaki's - een apensoort - moeten later naar het gebied verhuizen. "Daarnaast willen we ook brulapen toevoegen aan dit nieuwe expeditiedeel", aldus Huibers.





