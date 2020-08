Movie Park Germany

Movie Park Germany onthult nieuwe attractie: multi dimension coaster

Movie Park Germany opent in 2021 een opzienbarende multi dimension coaster van de gerenommeerde fabrikant Intamin. Dat heeft het Duitse pretpark zojuist onthuld in een persbericht. De attractie wordt omschreven als "een overdekte familieachtbaan die in deze vorm uniek is in Europa".



De 532 meter lange achtbaan bestaat onder meer uit twee lanceringen - vooruit en achteruit - en een platform dat 360 graden kan draaien. Ook komt er een darkridegedeelte met speciale effecten. Passagiers gaan niet over de kop. De topsnelheid bedraagt 60 kilometer per uur.





ZIE OOK: Movie Park Germany opent nieuwe attractie van fabrikant Intamin in 2021



"Uit onze regelmatige onderzoeken blijkt dat onze gasten een nieuwe familieattractie willen zonder inversies, met een mooi thema en een goed uitgewerkte verhaallijn", vertelt algemeen directeur Thorsten Backhaus. Hij belooft "tal van multimedia-effecten".



Primeurs

De coaster wordt gebouwd in een gigantische hal van 3800 vierkante meter, waar eerder bootjesdarkride Ice Age Adventure en spookhuis Wrong Turn gevestigd waren. Movie Park spreekt over verschillende primeurs zoals "Europa's eerste overdekte achtbaan met een dubbele lancering" en "Europa's eerste overdekte achtbaan met een lancering achteruit".



Er komen drie treinen met elk twaalf zitplaatsen. Dat zorgt voor een theoretische capaciteit van negenhonderd personen per uur. Bijzonder is dat de karretjes voorzien worden van geluidsboxen. Eind oktober arriveren de eerste baandelen. Dan starten de bouwwerkzaamheden in de grote hal.



Hollywood

Het precieze thema blijft nog even geheim, al benadrukt het park steeds dat het concept te maken heeft met Hollywood. "Bezoekers worden meer dan ooit meegenomen in de wereld van beroemde Hollywood-studio's, waardoor we ons merk kunnen versterken", laat creatief directeur Manuel Prossotowicz weten.



In Europa staan al enkele multi dimension coasters van Intamin. Dat zijn Th13teen in het Britse pretpark Alton Towers en Inferno in het Italiaanse Cinecittà World. Beide achtbanen beschikken ook over een zogeheten 'vertical drop track', waarbij een stuk baan tijdens de rit loodrecht naar beneden zakt.

ZIE OOK: Movie Park Germany werkt aan nieuwe attractie op plek Ice Age Adventure