Efteling

Hoogseizoen voorbij: openingstijden Efteling ingekort

Een dagje Efteling duurt vanaf vandaag een stuk korter dan voorheen. Tijdens de zomermaanden was het attractiepark dagelijks geopend van 09.00 tot 22.00 uur: dertien uur lang dus. Nu het hoogseizoen achter de rug is, worden de openingstijden drastisch ingekort.



De komende weken is de Efteling doordeweeks open van 10.00 tot 18.00 uur: vijf uur minder dan in het hoogseizoen. In de weekenden van september en oktober gaat het park open van 10.00 tot 20.00 uur. Dat geldt ook voor de herfstvakantie, van maandag 19 tot en met vrijdag 23 oktober.





De entreeprijs voor de komende periode is verlaagd naar 41 euro op doordeweekse dagen en 43 euro in het weekend. In juli en augustus kostte een kaartje nog 45 euro per persoon. Het maken van een online reservering blijft verplicht. Voor een parkeerplek moet 12,50 euro afgerekend worden.



Joris en de Draak

Wie binnenkort naar de Efteling gaat, moet er rekening houden dat verschillende attracties gesloten kunnen zijn voor werkzaamheden. Zo blijft Fata Morgana dicht tot en met 11 september. De Gondoletta sluit tussen 14 en 25 september. Van 26 tot en met 30 oktober gaat Villa Volta in onderhoud. Op dit moment is ook Joris en de Draak buiten gebruik vanwege een spoedreparatie.

