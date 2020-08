Pairi Daiza

Wolf ontsnapt uit dierenpark Pairi Daiza: schapenboeren gewaarschuwd

In het bekende Belgische dierenpark Pairi Daiza is deze week een wolf ontsnapt. Verzorgers stelden maandagavond vast dat een 3-jarige wolf haar verblijf aan het verlaten was, richting een gebied dat niet toegankelijk is voor publiek. De wolf had een kleine opening gevonden in een afgesleten muur.



Na de ontsnapping zijn onmiddellijk de lokale autoriteiten op de hoogte gebracht, vertelt een woordvoerder aan Belgische media. Uit voorzorg waarschuwde de burgemeester van de gemeente Brugelette ook lokale schapenhouders. De Europese wolf bracht de nacht door in een bosgebied op enkele honderden meters van haar territorium.





Dinsdagochtend begaf ze zich naar een open veld, waar ze geraakt kon worden met een verdovingspijl. "De korte uitstap van de jonge wolvin eindigde goed en wel vlakbij het park", laat Pairi Daiza weten. "De wolvin verkeert in uitstekende gezondheid."



Roofdier

Het zou voor het eerst zijn dat een roofdier is ontsnapt uit de populaire dierentuin. De wolven in Pairi Daiza zijn onderdeel van het vorig jaar geopende themagebied The Last Frontier. Inmiddels is het gat in het verblijf - een breuk van zo'n vijftien centimeter breed - hersteld.

