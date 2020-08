Efteling

Medewerkers mogen in hun vrije tijd weer gratis naar de Efteling

Eén van de nieuwe restricties voor Efteling-personeel wordt deels opgeheven. Vanaf dinsdag 1 september mogen medewerkers in hun vrije tijd weer gratis naar het attractiepark, op doordeweekse dagen. Dat bevestigt een Efteling-woordvoerder aan Looopings.



In mei werd duidelijk dat werknemers van de Efteling en hun gezinsleden tot nader order geen gratis toegang meer zouden krijgen. Omdat de capaciteit van het park verlaagd moest worden door de coronamaatregelen, vond de directie het niet wenselijk om personeelsleden en hun gezin kosteloos binnen te laten.





Zij zouden dan plekken van betalende dagbezoekers bezet houden. Na drieënhalve maand zijn medewerkers straks ook buiten werktijd welkom, hetzij alleen doordeweeks. "In het weekend nog even niet, omdat we dan nog meer gasten verwachten", legt de voorlichter uit. Het gaat om een pilot.



Reserveren

Net als reguliere bezoekers en abonnementhouders moeten medewerkers hun bezoek vooraf online reserveren. Zo voorkomt de Efteling dat de maximale dagcapaciteit overschreden wordt. Op dit moment laat men ongeveer 15.000 bezoekers tegelijk binnen.

