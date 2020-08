Efteling

Efteling zet tientallen medewerkers op straat vanwege coronacrisis

De Efteling ontslaat tientallen medewerkers van de afdeling theater en evenementen. Door de coronacrisis liggen de evenementen- en theaterbranche op hun gat. Daarom heeft het attractiepark besloten een rigoureuze organisatieverandering door te voeren, waarbij de afdeling theater en evenementen verdwijnt als losstaande bedrijfstak.



Alle activiteiten op het gebied van theater en evenementen worden ondergebracht bij de bedrijfstak hotels en resorts. Ongeveer een derde van 76 personeelsleden moeten op zoek naar een nieuwe baan. De rest wordt elders in het bedrijf ondergebracht.





"De evenementenbranche is tot stilstand gekomen en van herstel is nog geen sprake", vertelt een woordvoerster over de aanleiding. "De evenementenbranche verwacht tot en met 2021 een afname van het totale aantal georganiseerde evenementen."



Juiste koers

Wat ook meespeelt, is dat de Efteling de komende jaren zo veel mogelijk wil focussen op het attractiepark zelf. Het organiseren van zeer uiteenlopende evenementen, waarbij het sprookjespark zelf niet altijd een rol had, is dan niet meer wenselijk. "Om ook op de lange termijn de juiste koers te blijven varen, maken we nu de keuze om alleen nog evenementen te organiseren waarbij een bezoek aan het park centraal staat", vult de voorlichtster aan.



Hoeveel mensen precies worden ontslagen, is nog niet duidelijk. "Verschuivingen en het invullen van nieuwe functies vinden op dit moment nog volop plaats." De Efteling zegt wel te streven naar "maximaal baanbehoud". "Dus het merendeel wordt op andere operationele plekken in de Efteling verplaatst, of op nieuwe functies die door deze verandering zijn ontstaan."

