Kermis

Zware storm dwarsboomt kermis in Alkmaar

Er kan vandaag geen kermis gevierd worden in Alkmaar. Door zomerstorm Francis werd eerder al besloten om het kermisterrein in ieder geval tot 17.00 uur gesloten te houden. Nu is duidelijk dat de attracties vandaag helemaal niet meer gaan draaien. Door de harde wind zou het niet verantwoord zijn om de attracties open te stellen.



Eigenlijk had de kermis vandaag open moeten zijn van 13.00 tot 21.00 uur. "Het is jammer, maar veiligheid gaat boven alles", vertelt een gemeentewoordvoerder aan het Noordhollands Dagblad. Donderdag moet de kermis wel weer opengaan, van 14.00 tot 21.00 uur.





Op de Alkmaarse kermis staan attracties als Airborne, Toxic, Dance Mix, Spinning Coaster, River Rafting, Around the World, Power Polyp, Break Dance, Fire Department, Viva Las Vegas, Free Style, Haunted Castle en Jungle Express. Het evenement duurt nog tot en met zondag.



Vervroegd

Eigenlijk zou de kermis dagelijks open blijven tot 00.00 of 01.00 uur. Om grote drukte in coronatijd te voorkomen, werden de eindtijden vervroegd. "De kermis blijkt vooral in de late uurtjes veel bezoekers te trekken", zei de gemeente daar eerder over. "En niet alleen uit Alkmaar en de directe omgeving, maar uit de hele regio."

