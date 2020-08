Bobbejaanland

Bobbejaanland belooft: 'Halloween 2020 gaat door'

Er komt dit jaar hoe dan ook een halloweenviering in Bobbejaanland. Dat vertelt een woordvoerster van het Vlaamse attractiepark aan Looopings. Ondanks de onzekere situatie met betrekking tot corona is men van plan om sowieso halloweenactiviteiten te organiseren.



"Halloween gaat door", zegt de voorlichtster. Op welke manier staat echter nog niet vast. "We bekijken op dit moment nog verschillende scenario's. We weten immers niet hoe het virus verder evolueert. Maar in elk scenario dagen we onszelf uit. We hebben er zin in."





Het is dus nog niet zeker of spookhuizen en scare zones van de afgelopen jaren zullen terugkeren. In 2019 telde Bobbejaanland nog vijf haunted houses: Yummy, Welp, Bazaar Bizarre, Sonar en Nightmare Motel.



8 november

Volgens de huidige openingskalender is Bobbejaanland in oktober geopend op alle zaterdagen en zondagen, plus woensdag 21 tot en met vrijdag 23 oktober en zondag 1 november tot en met zondag 8 november. Het park zou dan open zijn van 10.00 tot 17.00 uur.



Concurrent Plopsaland liet onlangs weten dat er dit jaar geen Halloween Nights op de planning staan. Het park wordt wel aangekleed in griezelsferen, maar van extra entertainment in de vorm van spookhuizen of scare zones zal geen sprake zijn. Walibi Belgium kan nog geen informatie bekendmaken over de halloweenperiode.

