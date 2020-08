Zoomarine

Video: bezoekers Italiaans attractiepark met elkaar op de vuist om voordringen

In het Italiaanse attractie- en dierenpark Zoomarine zijn afgelopen zaterdag rake klappen gevallen. Een video van een omstander laat zien hoe twee families met elkaar op de vuist gaan. Ze zouden een discussie hebben gehad over wie er het eerst in de rij stond.



De beelden zijn gemaakt voor de ingang van Zoomarine. Italiaanse media schrijven dat het gaat om families uit de stad Napels. Vooral de mannen geven elkaar er flink van langs. Een vrouw die de ruzie probeert te sussen, lijkt door de opwinding flauw te vallen.





Voor zover bekend raakte één man gewond tijdens de vechtpartij. Toen de politie arriveerde, waren de gemoederen al bedaard. Er is wel een onderzoek gestart naar het incident om te bepalen of de kemphanen vervolgd moeten worden.



Coronaregels

Zoomarine zou deze week eigenlijk vijf dagen dicht zijn omdat het park de coronaregels had overtreden. De verplichte sluiting werd na één dag echter al weer teruggedraaid.

