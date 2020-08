Nieuws

Spaanse pretparken vrezen voor financieel bloedbad door coronacrisis

Het gaat niet goed met de pretparken in Spanje. Door de coronacrisis liggen hun inkomsten gemiddeld 80 procent lager dan in een normaal jaar. Ze waarschuwen dat er 85.000 banen op het spel staan en vragen de overheid om hulp.



De Spaanse vereniging van pretparken, die onder andere PortAventura World en Parque Warner Madrid vertegenwoordigt, luidt de noodklok. De tweede golf aan coronabesmettingen die Spanje momenteel treft, zou zelfs tot faillissementen kunnen leiden.





De parken vragen daarom hulp van de Spaanse overheid. Zo willen ze toegang tot EU-subsidies en een verlaging van de btw. Pretparken vallen in Spanje onder het hoge btw-tarief van 21 procent. Veel andere bedrijven in de culturele en toeristische sector hoeven slechts 10 procent in rekening te brengen.



Mondjesmaat

Gezamenlijk hebben de Spaanse pretparken al zo'n 10 miljoen euro gespendeerd om gasten in coronatijd een veilig dagje uit te kunnen bezorgen. Door het oplopende aantal besmettingen en de strengere maatregelen om het virus te beteugelen, komen er echter mondjesmaat bezoekers over de vloer. De inkomsten zijn nog harder gedaald dan de parken al vreesden, zeggen ze.



Nederlandse toeristen zullen Spanje voorlopig mijden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken beschouwt het hele land sinds gisteren als een oranje gebied. Alle niet-noodzakelijke reizen worden afgeraden vanwege het toegenomen aantal coronabesmettingen. Na een verblijf in Spanje wordt van vakantiegangers geacht dat ze tien dagen in thuisquarantaine gaan.

