Efteling

Efteling verliest zaak tegen gaswinning in Loon op Zand

Een plan voor gaswinning in Loon op Zand mag gewoon doorgaan. De Raad van State heeft alle bezwaren van de Efteling en een reeks andere partijen van tafel geveegd. Dat houdt in dat energiebedrijf Vermilion tot 2026 gas mag blijven winnen in de Brabantse gemeente.



De Efteling vreesde voor de gevolgen, omdat de bouwwerken in het attractiepark niet te vergelijken zijn met gebouwen in woonwijken. "We vragen ons af in hoeverre de risico's in kaart zijn gebracht voor de gebouwen en attracties in de Efteling", zei een woordvoerster daarover in 2018.





Het plan zou volgens tegenstanders kunnen zorgen voor brand, explosies, bodemverontreiniging, bodemdaling en aardbevingen. Bovendien zouden de effecten voor het milieu niet goed onderzocht zijn. "We vinden dat de besluitvorming in algemene zin onvoldoende zorgvuldig is voorbereid", vertelde de Efteling-voorlichtster destijds.



Wettelijke normen

De Efteling diende een officieel bezwaar in, maar dat had uiteindelijk geen effect. De bestuursrechter kan zich in geen van de bezwaren vinden. Volgens de Raad van State kan de gaswinning binnen alle wettelijke normen plaatsvinden.



Daarbij mag ook gebruikgemaakt worden van de zeer omstreden methode fracking, waarbij scheurtjes worden gemaakt in het gesteente waar het gas opgesloten zit. Er zou slechts een geringe bodemdaling te verwachten zijn.

