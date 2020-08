Speelpark Oud Valkeveen

Noord-Hollands pretpark blijft dicht vanwege storm

Een familiepretpark in Noord-Holland blijft onverwachts dicht. Vanwege storm Francis heeft het management van Speelpark Oud Valkeveen besloten om vandaag geen bezoekers te verwelkomen. Dat laat het park in de gemeente Gooise Meren weten op social media.



"Woensdag 26 augustus zal het park gesloten zijn", staat in een verklaring. "In verband met de slechte weersvoorspellingen, veel regen en harde wind, hebben wij besloten om het park dicht te houden."





Wie al een ticket had gekocht, kan kosteloos een nieuwe datum kiezen. Daarvoor kan men per mail contact opnemen met het park.



Windstoten

Zomerstorm Francis raasde dinsdagavond over Noordwest-Europa, met windstoten tot 110 kilometer per uur. Dat zorgde op meerdere plekken in Nederland voor incidenten en schade. Langs de kust geldt vandaag nog code geel.

