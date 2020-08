Efteling

Efteling voegt kwajongens Max en Moritz toe aan snackrestaurant

De kwajongens Max en Moritz, bekend van de gelijknamige nieuwe Efteling-achtbaan, krijgen een plekje bij het vernieuwde snackrestaurant Frau Boltes Küche. Op het dak van de eetgelegenheid verschijnen binnenkort animatronics van de twee broertjes, die via de schoorsteen naar kip aan het hengelen zijn.



Frau Boltes Küche is de nieuwe naam van De Steenbok. Het restaurant staat tegenwoordig in het teken van kipgerechten. Volgens het achtergrondverhaal - gebaseerd op een Duitse vertelling uit 1865 - halen Max en Moritz een streek uit met hun buurvrouw Frau Bolte door gebraden kippen uit haar pan te stelen.





Die scène wordt straks dus uitgebeeld in de Efteling. Ontwerper Jeroen Verheij maakte een schets voor een buitenoven. Op het dak komen Max en Moritz te staan, hengelend naar kip. Het tafereel moet half oktober af zijn, zo laat de Efteling vandaag weten. Tijdens de werkzaamheden blijft het restaurant geopend.



Stationsgebouw

Van Max en Moritz bestonden al drie animatronics: één van Moritz en twee van Max. Die zijn te vinden in het stationsgebouw van de dubbele familieachtbaan, naast Frau Boltes Küche.





