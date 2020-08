Efteling

Efteling verstopt scheetgeluiden in officiële app

In de officiële Efteling-app blijken enkele komische geluidseffecten verstopt te zijn. Wie de smartphone-app van het attractiepark gebruikt, kan plotseling geconfronteerd worden met scheetgeluiden. Daarvoor moeten gebruikers de nieuwe familieachtbaan Max & Moritz opzoeken.



Door twee keer te tikken op de naam van de attractie speelt de app een willekeurig scheetgeluid af, zo ontdekte een oplettende Efteling-fan. Er zijn meerdere verschillenden geluiden in de app opgenomen. De Efteling-app is gratis te downloaden voor iPhones en Android-toestellen.





Het verhaal achter Max & Moritz draait om twee broers die hun dorp op stelten zetten met hun kwajongensstreken. Scheten spelen daarbij een belangrijke rol: in de wachtrij van de achtbaan is een interactief scheetkussenorgel te vinden en in het stationsgebouw is te zien hoe Max op een scheetkussen springt.

