Walibi Holland

Walibi Holland komt met speciale voorpremière Halloween Fright Nights

De Halloween Fright Nights in Walibi Holland beginnen één dag eerder dan verwacht. Officieel start het populaire horrorfestijn op zaterdag 10 oktober, maar op vrijdag 9 oktober staat er al een speciale voorpremière op het programma. Tickets zijn alleen te koop via de websites VakantieVeilingen en ActievandeDag.



Walibi gaat op 9 oktober open van 17.00 tot 23.00 uur. De halloweenactiviteiten starten om 18.00 uur. Tickets kosten 29,50 euro per persoon via ActievandeDag. Voor de andere Fright Nights-dagen wordt nu 39,50 euro gevraagd in de Walibi-ticketshop. Parkeren is gratis.





Na de bestelling ontvangen bezoekers een code die via walibi.nl/talpa te verzilveren is voor een toegangsbewijs. Tijdens het verzilveren is het ook mogelijk om losse tickets te kopen voor de halloweenattracties Wicked Woods (10 euro), Psychoshock: The Outbreak (8 euro), Campsite of Carnage: Alien Attack (6 euro). Talpa is de eigenaar van beide actiesites.



Scare zones

Vanwege de coronamaatregelen blijven de spookhuizen The Villa, Jefferson Manor, Haunted Holidays II, The Clinic en Below gesloten. Daarnaast wordt er niet gewerkt met vaste scare zones, om groepsvorming te voorkomen. In plaats daarvan kunnen bezoekers door het hele park bang gemaakt worden.

