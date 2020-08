Wildlands Adventure Zoo Emmen

Wildlands past rookzones aan: niet meer in zicht van kinderen

Wildlands Adventure Zoo Emmen hanteert sinds kort een nieuw beleid op het gebied van roken. Het dierenpark zorgt er tegenwoordig voor dat gebieden waar gerookt mag worden buiten het zicht van kinderen liggen. Daarom zijn twaalf rookzones dit seizoen verwijderd.



In plaats daarvan kwamen vijf volledig afgeschermde rookplekken. Die bevinden zich op het Kompasplein bij de entree, in de themagebieden Nortica, Serenga en Jungola en bij het overdekte speelgebied Animazia. "Daarmee speelt Wildlands al in op de nieuwe wetgeving voor 2021", staat in een persbericht.





Als dank overhandigde wethouder Raymond Wanders van de gemeente Emmen deze week een speciaal muurbord aan Wildlands-directeur Erik van Engelen. "Kinderen zijn voor ons een belangrijke doelgroep", zegt de parkdirecteur. "Wij willen het goede voorbeeld geven voor de rookvrije generatie. Daarom is het voor ons eigenlijk heel logisch om deze nieuwe stap te zetten."



Volledig rookvrij

Volgens Van Engelen is het een kwestie van tijd voordat er in het hele park niet meer gerookt mag worden. De directeur spreekt over de ambitie "om over een paar jaar een volledig rookvrij park te hebben". Wethouder Wanders noemt dat streven "fantastisch".

