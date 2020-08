Wildlands Adventure Zoo Emmen

Dierenpark Wildlands Emmen is vijf wasberen kwijt

Wildlands Adventure Zoo Emmen zit met een probleem. Vijf van de 21 wasberen in het Drentse dierenpark zijn spoorloos verdwenen, bevestigt een woordvoerster aan Looopings. Het vermoeden bestaat dat de beesten zich nog in de dierentuin bevinden.



Daarom zijn er op diverse plekken vangkooien met voer neergezet. "We hebben goede hoop ze op korte termijn weer te vangen", aldus de voorlichtster. De resterende wasberen worden op dit moment binnen gehouden. "We bekijken of er meer aanpassingen aan het terrein nodig zijn."





ZIE OOK: Wildlands Emmen is eerste dierentuin met wasberen, stinkdieren en zeehonden in één verblijf



De omheining van het verblijf is voor zover bekend niet beschadigd geraakt. Mogelijk zijn de wasberen uit het verblijf geklommen. "De dieren dragen geen ziektes bij zich en kunnen zich niet voortplanten", benadrukt de woordvoerster. Het park heeft de regionale dierenambulance op de hoogte gebracht van de vermissing.



Zeehonden

De wasberen in Wildlands delen een verblijf met stinkdieren en zeehonden. Elf van de wasberen zijn afkomstig van Stichting AAP. Zij werden eerder in Limburg gevangen, omdat ze daar voor overlast zorgden. Om te voorkomen dat ze afgeschoten zouden worden, ving Stichting AAP ze tijdelijk op.

ZIE OOK: Ontsnapte wallaby in Wildlands Emmen verscheurd door leeuwen