Vogelpark Avifauna

Gier verwondt vrouw en baby in Vogelpark Avifauna

In Vogelpark Avifauna zijn een vrouw en een baby gewond geraakt door een vale gier. Tijdens een vogelshow kwam het dier in het publiek terecht. Daarbij werd een vijf maanden oud meisje in het gezicht geraakt. Haar oma liep ook verwondingen op aan haar hoofd. Volgens het dierenpark was er geen opzet in het spel.



"Tijdens de vogelshow in Avifauna om 15.00 uur zijn mijn moeder en dochtertje van vijf maanden aangevallen door een gier", schrijft Kelly Nederend op Facebook. "De kleine meid is meegenomen door de ambulance naar het ziekenhuis." Ze zou er "aardige verwondingen" aan overgehouden hebben. "Ook mijn moeder heeft nare verwondingen die zijn nagekeken en gehecht bij de huisarts."





Een woordvoerster van Avifauna beweert dat het niet ging om een bewuste aanval, maar om een inschattingsfout bij een landing. Vale gieren zouden geen mensen aanvallen. "We zijn aan het uitzoeken hoe dit kon gebeuren", aldus de voorlichtster. Voorlopig doet de vogel niet mee aan demonstraties.

