PortAventura World

PortAventura verbiedt roken, met uitzondering van rookzones

In de pretparken van PortAventura World, gelegen in de Spaanse badplaats Salou, mag in principe niet meer gerookt worden. Voor bezoekers van PortAventura Park, Ferrari Land en Caribe Aquatic Park geldt vanaf vandaag een algemeen rookverbod op paden en pleinen.



Wie toch een sigaret wil opsteken, zal moeten uitwijken naar rookzones. Die bevinden zich op verschillende afgebakende plaatsen in het pretparkresort. In PortAventura Park gaat het op dit moment om negen plekken in de themagebieden Mediterrània, Polynesia, China, México en Far West.





ZIE OOK: PortAventura World: bezoekersrecord in 2019, handjevol bezoekers in 2020



Kindergebied SésamoAventura is geheel rookvrij. Het verbod geldt ook voor bijvoorbeeld e-sigaretten en waterpijpen. De rookplekken worden aangegeven met informatieboren. Vanwege het coronavirus moeten bezoekers in de rookzones minimaal twee meter afstand van elkaar houden.





















ZIE OOK: Drents pretpark wordt rookvrij: 'Weloverwogen besluit'