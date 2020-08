Liseberg

Nieuwe ramp voor Zweeds pretpark: Halloween geannuleerd

Het Zweedse pretpark Liseberg stevent af op een ongekend rampjaar. Eerder moest het hele zomerseizoen al geannuleerd worden in verband met de coronacrisis, nu gaat ook Halloween om diezelfde reden niet door. De poorten blijven komend najaar gesloten, melden lokale media.



De coronamaatregelen bieden Liseberg geen ruimte om deze herfst open te gaan, aldus directeur Andreas Andersen. Pretparken mogen in Zweden maar een beperkt aantal bezoekers ontvangen, wat een rendabele bedrijfsvoering onmogelijk maakt. Andersen is teleurgesteld dat de regels niet voldoende versoepeld worden.





De voorbereidingen op het halloweenseizoen waren al in volle gang. Ook had het park vorig jaar al een flinke hoeveelheid pompoenen besteld. Die kunnen nu allemaal de vuilnisbak in.



Misgelopen

Andersen houdt hoop dat het park in de kerstperiode wel open kan. Toch maakt hij zich grote zorgen om de toekomst. Liseberg is dit jaar omgerekend al ruim 48 miljoen euro aan inkomsten misgelopen. De financiële situatie van het park is penibel.

