Zoomarine

Sluiting Italiaans attractiepark al na één dag teruggedraaid

De verplichte sluiting van het Italiaanse attractie- en dierenpark Zoomarine is al na één dag teruggedraaid. Vorige week maakte het gemeentebestuur bekend dat het park vijf dagen dicht zou gaan vanwege het niet naleven van de coronamaatregelen. Dat gebeurde nadat beelden naar buiten kwamen van propvolle tribunes bij een dolfijnenshow.



Eigenlijk zou Zoomarine voor straf van maandag 24 tot en met vrijdag 28 augustus gesloten moeten blijven. Al snel kwam echter naar voren dat de burgemeester van de gemeente Pomezia, waar het park ligt, niet de wettelijke middelen had om een sluiting af te dwingen.





Toen de regionale rechtbank zich ermee ging bemoeien, bleek dat het park helemaal niet dicht hoefde. Daarom is Zoomarine sinds dinsdag weer open, van 10.00 tot 19.00 uur.



Controles

Directeur Renato Lenzi zegt tevreden te zijn. "Uit controles is gebleken dat de anti-coronamaatregelen goed worden nageleefd, wat Zoomarine tot een veilige plek maakt", beweert hij. "De bescherming van de gezondheid van bezoekers, medewerkers en dieren is altijd onze prioriteit geweest."

