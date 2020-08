Walibi Belgium

Achtbaanongeluk Walibi Belgium: 'Bezoeker gewond door vallend decorstuk'

Er is meer bekend geworden over de sluiting van achtbaan Calamity Mine in Walibi Belgium. Vorige week werd duidelijk dat de mijntrein voorlopig dicht blijft vanwege "een incident". Een woordvoerster wilde toen niet zeggen wat er precies gebeurd was.



Dagblad La Dernière Heure meldt vandaag dat een bezoeker gewond is geraakt door een vallend decorstuk. "Volgens onze informatie viel een bord met spijkers op één van de passagiers", aldus de krant.





"Het slachtoffer werd naar verluidt naar het ziekenhuis gebracht." Ooggetuigen vertellen dat ze zagen hoe medewerkers na afloop bloedvlekken probeerden weg te poetsen. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart.



Betrokken

"Ik kan alleen bevestigen dat bij het incident een parkbezoeker betrokken was", reageert de voorlichtster op vragen van Looopings. Haar boodschap blijft verder ongewijzigd. "Het onderzoek loopt en in de tussentijd blijft de attractie gesloten."









