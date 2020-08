Efteling

Efteling krijgt nieuwe watershow met hits van Guus Meeuwis: 'Aquanura met een zachte G'

De Efteling presenteert komend najaar een nieuwe versie van fonteinenspektakel Aquanura, met hits van volkszanger Guus Meeuwis. Vanaf 9 oktober kunnen bezoekers kijken naar 'Aquanura met een zachte G', een verwijzing naar Meeuwis' concertreeks 'Groots met een zachte G'.



Guus Meeuwis is 25 jaar actief als zanger. "Vanwege dit jubileum geeft de Efteling hem, mede namens alle Brabanders, een groots cadeau: zijn eigen Aquanura-show", meldt het attractiepark in een persbericht. Daarvoor worden de grootste hits van Meeuwis gecombineerd met Efteling-muziek.





Alle nummers zijn opnieuw ingespeeld door een groot symfonisch orkest, samen met de band van Guus Meeuwis. Bovendien heeft de artiest alle zangpartijen opnieuw ingezongen. De nieuwe show, gearrangeerd door Efteling-huiscomponist René Merkelbach, gaat twaalf minuten duren. In samenwerking met de Amerikaanse fabrikant WET Design wordt er een nieuw water- en lichtprogramma ontworpen.



Verweven

Meeuwis noemt de samenwerking met de Efteling "heel speciaal". "De manier waarop mijn muziek verweven is met de herkenbare Efteling-klanken maakt mij heel trots", liet hij optekenen. De zanger zou in 2020 eigenlijk voor het vijftiende jaar stadionconcerten geven. Door het coronavirus liep dat anders.



De nieuwe Aquanura-voorstelling is dagelijks te zien tussen vrijdag 9 oktober en zondag 15 november. Daarnaast wordt de watershow ingezet voor bedrijfsevenementen en speciale gelegenheden. Er bestaan op dit moment drie verschillende versies van Aquanura: De Eerste Efteling Symfonie (2012), De Tweede Efteling Symfonie (2014) en een dancemix met hits van de Brabantse dj Tiësto (2014).

