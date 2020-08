Europa-Park

Europa-Park vertelt: hierom kozen we een muis als mascotte

Waarom heeft Europa-Park een muis als mascotte? Al sinds openingsjaar 1975 wordt het Duitse attractiepark vertegenwoordigd door een muis. Sommige pretparkfans zullen misschien denken dat men leentjebuur speelde bij Disney, waar Mickey Mouse de rol van gastheer vertolkt.



In de beginjaren keken de Duitsers regelmatig zaken af van Disney. Maar Europa-Park komt zelf met een heel andere uitleg, zo blijkt uit een nieuwe blogpost op de website van het park.





ZIE OOK: Europa-Park geeft mascotte nieuw uiterlijk en andere naam



Er werd destijds gekozen voor een muis omdat attractiebouwer Mack Rides, de huisleverancier van Europa-Park, in de jaren zeventig scoorde met het attractietype wilde muis: een achtbaan met losse karretjes en scherpe bochten. Zo'n coaster staat sinds 1999 ook in Europa-Park, onder de naam Matterhorn Blitz.



Kitty

Bij de introductie in 1975 heette de mascotte nog Kitty. Twee jaar later werd het knaagdier omgedoopt tot Euromaus, naar aanleiding van een prijsvraag. In 1982, 1997 en 2015 onderging het dier een gedaantewisseling. Bij de laatste transformatie kreeg de muis voor het eerst een voornaam, wederom als resultaat van een wedstrijd. Tegenwoordig kennen we hem als Ed Euromaus.













ZIE OOK: Manager Europa-Park: 'Nieuwe versie Piraten in Batavia niet gebaseerd op Disney'