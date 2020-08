Parque de Atracciones de Madrid

Reddingsoperatie: brandweer haalt bezoekers uit vastgelopen achtbaan

Een Spaans pretpark heeft de brandweer in moeten schakelen om bezoekers te bevrijden uit een vastgelopen rollercoaster. Achtbaan Tarántula in Parque de Atracciones de Madrid kwam zaterdagmiddag door nog onbekende oorzaak stil te staan. Wat volgde was een bijzondere reddingsactie.



Brandweerlieden moesten uitrukken met hoogwerkers en ladders om tien passagiers uit de karretjes te halen. Uit voorzorg werden ook ambulances opgeroepen. "Gelukkig kwam iedereen met de schrik vrij", meldt de brandweer op social media. Daar verschenen ook beelden van de operatie.





Tarántula is een 25 meter hoge spinning coaster van de Duitse fabrikant Maurer Rides, vergelijkbaar met bijvoorbeeld Naga Bay in Bobbejaanland en Winja's Fear & Force in Phantasialand. De attractie - met spinnenthema - opende in 2005.

















