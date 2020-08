Madame Tussauds Amsterdam

Schade bij Madame Tussauds Amsterdam door brand

Madame Tussauds Amsterdam is vandaag later opengegaan dan gepland vanwege een brand. In het magazijn van het wassenbeeldenmuseum, op de vierde verdieping, brak vanochtend vroeg een kleine brand uit. Die werd automatisch geblust door de sprinklerinstallatie.



Het vuur ontstond in een vuilcontainer. Er was behoorlijk veel schade door de rook en de wateroverlast, meldt de brandweer van Amsterdam op Twitter. De rest van de toeristische attractie heeft geen schade opgelopen, bevestigt een voorlichtster van Madame Tussauds aan Looopings.





"Omdat er nog wat problemen waren met de elektriciteit, konden we pas om 12.00 uur open", aldus de woordvoerster. Eigenlijk zou de trekpleister om 10.00 uur de deuren openen.

