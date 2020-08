Zoomarine

Italiaans attractiepark moet dicht na overtreden coronaregels

Het Italiaanse attractie- en dierenpark Zoomarine moet dicht omdat de coronaregels niet nageleefd werden. Afgelopen week doken beelden op van bomvolle tribunes bij een dolfijnenvoorstelling. Bovendien droegen veel toeschouwers geen mondkapje, terwijl dat wel verplicht is.



Volgens het stadsbestuur heeft Zoomarine te weinig gedaan om ervoor te zorgen dat bezoekers voldoende afstand kunnen houden. Daarom volgt er een verplichte sluiting, als straf. Van maandag 24 tot en met vrijdag 28 augustus mag het park niet open, melden Italiaanse media.





Zoomarine laat in een reactie weten dat de veiligheid en gezondheid van gasten en personeel wel degelijk "de hoogste prioriteit" heeft. "Zo is er desinfectiemiddel beschikbaar en wordt aan bezoekers gevraagd of ze afstand willen houden en een mond- en neusmasker willen dragen."



Complex

Hoe kon het dan toch misgaan? "In het weekend van 15 augustus steeg het bezoekersaantal, wat heeft geleid tot complexere situaties", zegt een woordvoerder. "Dat hebben we na afloop onmiddellijk geëvalueerd." Hij benadrukt dat de maximumcapaciteit van het park niet overschreden werd.



Zoomarine bestaat uit dierenshows, een waterpark en enkele attracties, waaronder een waterbaan en twee achtbanen. Het park is eigendom van het Mexicaanse bedrijf Dolphin Discovery. In Portugal staat een gelijknamig park met een andere eigenaar, namelijk Mundo Aquático.









