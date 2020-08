Energylandia

Video: nieuwe lanceerachtbaan Energylandia maakt testritten

Een sensationele nieuwe rollercoaster in het Poolse pretpark Energylandia wordt getest. Op videobeelden van YouTube-kanaal Holiday Park Zator, gefilmd met behulp van een drone, is te zien hoe lanceerachtbaan Abyssus proefritten maakt. De attractie is onderdeel van het nieuwe themagebied Aqualantis.



Abyssus - met twee lanceringen en vier inversies - is 38,5 meter hoog en ruim 1300 meter lang. De topsnelheid bedraagt zo'n 100 kilometer per uur. Themadeel Aqualantis heeft een Nederlands tintje: de achtbaan komt uit de fabriek van het Limburgse bedrijf Vekoma, terwijl de omgeving ontworpen werd door Jora Vision uit Zuid-Holland.





ZIE OOK: Energylandia stelt opening van spectaculaire nieuwe achtbaan uit tot 2021



Naast de lanceerachtbaan bestaat het gebied uit een disk'o coaster, een boomerang coaster, een boottocht, een interactieve waterattractie, een duikshow, een restaurant en een souvenirwinkel. Eigenlijk had de opening deze zomer moeten plaatsvinden. Door de coronacrisis is dat moment uitgesteld tot 2021.



Californië

Dankzij Abyssus en de nog naamloze boomerang coaster komt het totale aantal achtbanen in Energylandia op maar liefst zeventien stuks. Geen enkel ander pretpark in Europa heeft er meer. Wereldwijd moet Energylandia alleen Six Flags Magic Mountain in de Amerikaanse staat Californië voor laten gaan, met negentien verschillende coasters.

ZIE OOK: Video: dit wordt de spectaculaire nieuwe lanceerachtbaan in Energylandia