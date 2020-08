Attractiepark Toverland

Leidinggevende Toverland besmet met corona: collega's in quarantaine

Een leidinggevende van het Limburgse attractiepark Toverland is positief getest op het coronavirus. Het gaat om een supervisor van de afdeling attracties, blijkt uit een interne memo die Looopings in handen kreeg. Dat heeft veel gevolgen voor de werkwijze in het park.



De betreffende werknemer zit inmiddels thuis. "Omdat alle attractiesupervisors en de manager attracties nauw met elkaar samenwerken, hebben wij besloten dat zij per direct uit voorzorg tien dagen thuisblijven, of pas weer komen werken nadat zij negatief zijn getest op het coronavirus", aldus Toverland.





Alle supervisors werken dus voorlopig vanuit huis. Zij zijn telefonisch bereikbaar voor vragen. Teamleiders, die onder de supervisors staan, mogen bij dringende problemen tijdelijk direct aankloppen bij de dienstdoende dutymanager of de technische dienst.



Langer dan kwartier

Toverland neemt persoonlijk contact op met medewerkers die de afgelopen dagen "intensief en veelvuldig" met de besmette supervisor hebben samengewerkt. Dat zijn personen waarmee de coronapatiënt langer dan een kwartier contact had, op minder dan anderhalve meter afstand. "Voor alle andere medewerkers geldt dat er geen direct risico is."



In de memo verzoekt Toverland iedereen nogmaals met klem om "te allen tijde anderhalve meter afstand te houden van zowel de bezoekers als collega's". Ook moeten personeelsleden thuisblijven bij milde gezondheidsklachten. Overigens zei Toverland-eigenaar Jean Gelissen sr. vorige maand nog dat hij anderhalve meter afstand houden in de openlucht onzinnig vindt.

