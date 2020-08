Movie Park Germany

Movie Park Germany opent nieuwe attractie van fabrikant Intamin in 2021

Bezoekers van Movie Park Germany kunnen zich verheugen op een nieuwe attractie. In 2021 opent het Duitse pretpark een ride van fabrikant Intamin uit Liechtenstein. Dat blijkt uit een nieuwe teaservideo die Movie Park zojuist heeft gepubliceerd op social media.



Daarin onthult een actrice verkleed als Marilyn Monroe een grote doos met het Intamin-logo erop. De attractie wordt gebouwd op de oude locatie van bootjesdarkride Ice Age Adventure, in een grote hal. Afgelopen najaar was daar nog halloweenspookhuis Wrong Turn te vinden. Alle decors zijn inmiddels gestript.





ZIE OOK: Movie Park Germany werkt aan nieuwe attractie op plek Ice Age Adventure



Het project werd al in maart aangekondigd. Door de coronacrisis bleef het echter lang onduidelijk of de opening in 2021 door zou kunnen gaan. Nu bevestigt Movie Park dat het project nog steeds op schema loopt.



Familie

Het attractietype blijft voorlopig geheim. Eerder sprak het park al wel over een attractie "voor de hele familie". Intamin staat bekend om het bouwen van achtbanen, waterbanen en vrijevaltorens, maar de firma bouwt ook darkrides en simulatoren.

ZIE OOK: Movie Park Germany: Lucky Luke-achtbaan nog niet af, maar al wel open