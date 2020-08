Attractiepark Toverland

Landelijke actie met Toverland-tickets bij Albert Heijn

Toverland staat deze week in de schijnwerpers bij Albert Heijn. In alle filialen van de supermarktketen in Nederland en België wordt aandacht besteed aan een kortingsactie voor Toverland-tickets. Het Limburgse attractiepark komt ook voor in tv- en radioreclames en in de Bonusfolder, die bij zo'n zes miljoen huishoudens op de deurmat valt.



Albert Heijn verkoopt tot en met 20 september entreebewijzen voor 23 euro (laagseizoen) of 26 euro (flexibele data). Het gaat niet om een spaaractie: toegangskaarten kunnen direct besteld worden. De flexibele tickets zijn tot en met 8 november elke dag geldig, ook tijdens de halloweenperiode.





Laagseizoenkaarten kunnen tot en met 5 november gebruikt worden, met uitzondering van 9 tot en met 11 oktober, 16 tot en met 25 oktober en 30 oktober tot en met 1 november. Net als andere bezoekers moeten Albert Heijn-klanten hun bezoekdag in coronatijd vooraf online reserveren via toverland.com/albertheijn.



50 eurocent

Hoewel geadverteerd wordt met "10 euro korting" op de reguliere entreeprijs, zijn via de website van Toverland ook goedkopere tickets verkrijgbaar. Zo kost een toegangsbewijs voor een doordeweekse dag in september op de website van Toverland op dit moment 23,50 euro. Wie voor de Albert Heijn-actie kiest, bespaart in dat geval dus slechts 50 eurocent.



Voor het pretpark is het dan ook vooral te doen om de naamsbekendheid. "Zo kunnen Nederland en België niet meer om ons heen", meldt een woordvoerster in een interne memo. "We zijn dan ook erg trots op deze actie en hopen hiermee weer veel bezoekers te mogen verwelkomen."



Zeven dagen

Toverland werkt sinds dit jaar met variabele tarieven die dagelijks kunnen verschillen, verdeeld in de categorieën Brons, Zilver, Goud en Platina. Wie tickets online bestelt in plaats van aan de kassa, krijgt 2 euro korting. Bezoekers die hun kaartje zeven dagen op voorhand online kopen, krijgen 6 euro korting op de standaardprijs. Dat was eerder 7 euro.





