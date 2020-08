Disneyland Paris

Disneyland Paris stelt première Jungle Book-show uit

De première van de vernieuwde show The Jungle Book Jive in Disneyland Paris wordt uitgesteld. Eigenlijk zou de muzikale voorstelling morgen voor het eerst vertoond worden op een nieuwe locatie: in de arena van Moteurs... Action! Stunt Show Spectacular in het Walt Disney Studios Park.



Twee castleden zijn positief getest op het coronavirus, bevestigt een Disney-woordvoerder aan Looopings. Zij zitten nu thuis. Hun directe collega's moeten uit voorzorg ook in thuisquarantaine. Disneyland zag geen andere mogelijkheid dan de productie op te schorten.





In een reactie laat Disney weten dat de alle gezondheids- en veiligheidsmaatregelen voor gasten en medewerkers nauwkeurig gevolgd zijn. Het uitstel zou noodzakelijk zijn om een show neer te zetten die voldoet aan de hoge eisen van Disney, aldus de voorlichter.



Kasteel

The Jungle Book Jive bestaat uit paradewagens, dansers, muzikanten en Disney-figuren. Vorig jaar werd de voorstelling vertoond op het plein voor het kasteel van Doornroosje, in het Disneyland Park. Vanwege de coronacrisis is dat nu niet meer mogelijk. Daarom werd de show verplaatst naar het Walt Disney Studios Park. Er is nog geen nieuwe premièredatum bekend.

