Kermis

Kermismedewerker betast vrouwen bij controleren beugels

De Deense politie heeft een 31-jarige man gearresteerd omdat hij meerdere vrouwen heeft betast op een kermis. Dat gebeurde eerder deze maand in de gemeente Svendborg op het Deense eiland Funen. Het gaat om een Roemeen die werkzaam was op de kermis.



Bij het controleren van de veiligheidsbeugels zat hij aan de vrouwelijke bezoekers. "Toen hij de passagiers moest inspecteren, heeft hij van de gelegenheid gebruikgemaakt om hen te betasten", vertelt een politiewoordvoerder aan regionale media.





Drie vrouwen zijn naar de politie gestapt, waarna agenten de dader snel konden pakken. Na de aanhouding is besloten dat de man veertien dagen in voorlopige hechtenis moet blijven. Hij zit op dit moment nog vast.



