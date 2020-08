Walibi Holland

'Oud-medewerksters Walibi Holland in koelcel betrapt met komkommers'

Een medewerkster van Walibi Holland heeft in het verleden iets gênants meegemaakt dat ze waarschijnlijk nooit meer zal vergeten. Het personeelslid betrapte twee vrouwelijke collega's die in een koelcel onzedelijke handelingen uitvoerden met komkommers. Dat vertelde ze gisteren op Radio 538.



In De 538 Ochtendshow vroeg presentator Frank Dane of luisteraars weleens een collega betrapt hadden. Daar reageerde een anonieme oud-werkneemster van het pretpark op. "In de periode dat ik in Walibi World heb gewerkt, heb ik twee vrouwelijke teamleiders weleens in de koelcel betrapt met de komkommers die we gebruikten voor de broodjes", vertelde ze onomwonden.





Daarop barstte gelach uit in de studio. "Wat deden ze met die komkommers dan?", wilde sidekick Jelmer Gussinklo weten. "Maar zijn die komkommers nog gebruikt?", reageerde presentator Dane. Daarop liet de vrouw weten: "Dat weet ik niet, want ik ben de koelcel uitgelopen en ik ben toen een sigaretje gaan roken om de hoek om bij te komen."



Hardgaan

Gussinklo ziet wel een link met de reputatie van het attractiepark. "Ik vind het zo mooi dat Walibi nu als quote heeft: 'Hardgaan'", grapte hij. Wanneer het voorval precies plaatsvond, is niet bekend. Het park ging van 2005 tot en met 2010 door het leven als Walibi World.

