Toverland reageert op klachten over geluidsoverlast: 'Kunnen niet zomaar stoppen'

Toverland wil in gesprek blijven met buurtbewoners die klagen over geluidsoverlast, maar de problemen kunnen eigenlijk niet verholpen worden. Dat zegt algemeen directeur Jean Gelissen jr. naar aanleiding van de oprichting van een actiegroep.



Omwonenden van het Limburgse attractiepark hebben zich onlangs verenigd in het Burgerinitiatief Leefbaarheid Kronenberg en Evertsoord. Ze uiten hun onvrede over harde muziek en vuurwerkshows. Toverland zegt de klachten te begrijpen, maar een oplossing is niet voorhanden.





Gelissen jr. heeft laatst gesproken met de buren. "Het was een heel open, eerlijke en inhoudelijke dialoog", vertelt hij aan nieuwssite Hallo Horst aan de Maas. "Beide partijen hebben hun situaties en standpunten toegelicht. Naar hen toe ben ik ook heel eerlijk geweest."



Begrijpen

Shows zijn nu eenmaal nodig om te groeien als attractiepark, aldus de directeur. "Het is een onderdeel van onze core business. We vinden het ontzettend jammer dat onze buren hier last van hebben. Een oplossing zal er niet komen, maar goed contact is hierin heel belangrijk, want we begrijpen hen echt."



Buurtbewoners zouden het liefst zien dat er geen vuurwerkshows meer komen en dat Toverland minder geluid gaat produceren. Gelissen jr. kan dat echter niet beloven. Integendeel: "De shows worden er echt niet minder op. Het leveren van kwalitatief entertainment is cruciaal voor onze commerciële marktpositie. We creëren magische gelukservaringen met de productie van licht en geluid, we kunnen hier niet zomaar mee stoppen. Dat is als een timmerman vragen om te stoppen met timmeren."

