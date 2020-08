Kermis

Deur op een kier voor Brabantse kermissen in de herfst

Er kunnen in de herfst mogelijk toch kermissen plaatsvinden in de regio Midden- en West-Brabant. Eerder deze week besloot de veiligheidsregio om alle kermissen tot 1 november te verbieden, vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen. Na protest van kermisexploitanten staat de deur weer op een kier.



Dat bevestigt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant aan Looopings. Theo Weterings, voorzitter van de veiligheidsregio en burgemeester van Tilburg, heeft gisteren overleg gevoerd met de twee kermisbonden. "Dat heeft ertoe geleid dat is gezegd: de datum van 1 november houden we niet strak aan", aldus de voorlichter.





Alles hangt af van de coronacijfers. "Het besluit an zich is overeind gebleven", verduidelijkt de woordvoerder. "Maar als de situatie er aanleiding toe geeft, kunnen kermissen bijvoorbeeld eind oktober eventueel toch doorgaan, onder strikte voorwaarden en met heel veel maatregelen. Die afweging zullen we pas later maken."



Breda

Belangrijke Brabantse kermissen in het najaar zijn die in Breda en Bergen op Zoom, gepland van 16 tot en met 25 oktober. "Wij nemen dit soort maatregelen niet omdat we het leuk vinden, maar omdat de besmettingscijfers in onze regio niet de goede kant op gaan", vult de voorlichter aan. "We hopen hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan het terugdringen van de cijfers, zodat de maatschappij weer op een normale manier kan gaan draaien."

