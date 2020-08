Europa-Park

Europa-Park gaat omstreden attractie 'heroverwegen' na kritiek

Europa-Park belooft dat het uiterlijk van een controversiële oude attractie binnenkort "heroverwogen" zal worden. Daarmee reageert het Duitse pretpark op felle kritiek op social media. Een Twitter-bericht waarin wordt geklaagd over de Dschungel-Floßfahrt is in enkele dagen tijd bijna negenduizend keer gedeeld.



In de attractie maken bezoekers een boottocht door de Afrikaanse jungle. Daarbij wordt volgens critici gebruikgemaakt van racistische clichés, omdat donkere personages worden neergezet als primitievelingen. Ook zou het omstreden koloniale verleden van Europese landen verheerlijkt worden.





"Een deel van het park staat in het teken van kolonisatie, met blackface-poppen", schrijft Twitter-gebruiker Shymenja. "Er hangt een donker figuur aan een liaan met een aap erboven. Een restaurant heet Colonial Food Station. In 2020 zijn er kennelijk nog steeds mensen die niet begrijpen dat dit thema niet vermakelijk of grappig is." Ze kan rekenen op meer dan tienduizend likes.



Overdreven clichés

Inmiddels heeft Europa-Park gereageerd op de commotie. "In de themagebieden van Europa-Park worden verschillende werelddelen vertegenwoordigd", zo luidt de uitleg. "Tijdens de ontwikkeling zijn opzettelijk overdreven clichés gebruikt, met name bij sommige oude attracties. Die zullen binnenkort heroverwogen worden, onder andere bij de Dschungel-Floßfahrt."



Het park benadrukt dat bezoekers en medewerkers afkomstig zijn uit landen over de hele wereld. "Er zijn maar weinig plaatsen waar het samenleven met andere culturen zo levendig gepromoot wordt als in Europa-Park."



African Queen

Europa-Park staat bekend om het uitbeelden van Europese landen en culturen. In dat opzicht is de Dschungel-Floßfahrt, geopend in 1978, altijd een vreemde eend in de bijt geweest. De attractie is onderdeel van een Afrikaans themadeel dat Abenteuerland wordt genoemd. Er is sinds 1975 - het openingsjaar van het park - ook een rondvaartboot te vinden met de naam African Queen.





