Kermis

Streep door alle kermissen in Midden- en West-Brabant tot 1 november

Alle kermissen in de regio Midden- en West-Brabant gaan de komende maanden niet door. Dat heeft de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant vandaag "na zorgvuldige afweging". besloten. De maatregel geldt in ieder geval tot 1 november.



"Op dit moment is het niet verantwoord om kermissen door te laten gaan, omdat het coronavirus lokaal en regionaal opnieuw oplaait en het aantal besmettingen, met name onder jongeren, zienderogen toeneemt", meldt de veiligheidsregio in een verklaring.





Op een kermis komen volgens de autoriteiten altijd veel mensen samen, ongeacht de grootte van het terrein. "Bij de meeste kermissen kan een soepele doorstroming met anderhalve meter tussen bezoekers niet georganiseerd worden, omdat deze op één locatie plaatsvinden, vaak in de buurt van horeca."



Handhaving

Jongeren onder 18 jaar vormen voor kermissen een belangrijke doelgroep. Dat zij onderling geen afstand hoeven te hanteren, maakt de handhaving extra ingewikkeld. "Om te voorkomen dat het annuleren van een kermis in de ene plaats leidt tot nog meer drukte bij een kermis in de andere plaats in de omgeving, is dit besluit genomen voor de gehele regio."



De beslissing betekent de zoveelste klap voor de Nederlandse kermiswereld. Midden- en West-Brabant is traditioneel een zeer belangrijke regio voor exploitanten, met veel evenementen. Voor kermisondernemers draait 2020 uit op een regelrecht rampjaar, vol onzekerheden en financiële tegenvallers.

