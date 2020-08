Walibi Holland

Walibi Holland zet entertainers in om bezoekers op afstandsregel te wijzen

Entertainers helpen bezoekers van Walibi Holland herinneren dat ze overal anderhalve meter afstand moeten houden. Het pretpark zet sinds kort speciale medewerkers in die gasten wijzen op de coronaregels. Daarvoor rijdt ook een quad door het park.



Op de wagen hangen twee gele borden met de tekst "Deze kar is 1,5 meter breed. Houd jij ook 1,5 meter afstand?". Voor de quad loopt een personeelslid met een microfoon. "Zo willen we iedereen op een positieve manier wijzen op de anderhalve meter", zegt een voorlichtster. "Ze staan ook bij de entree."





De maximumcapaciteit van Walibi ligt deze zomer een stuk lager dan andere jaren, vanwege de coronamaatregelen. Het attractiepark is tegenwoordig bijna dagelijks helemaal uitverkocht. Bij populaire attracties moeten bezoekers een plekje in de wachtrij online reserveren. Eén attractie blijft dicht, namelijk virtualreality-beleving NeuroGen.













