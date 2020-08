Europa-Park

Europa-Park informeert bezoekers: coronapatiënt was in het park

Bezoekers van Europa-Park worden persoonlijk geïnformeerd over de aanwezigheid van een coronapatiënt. Iemand besmet met COVID-19 was op maandag 10 augustus in het Duitse attractiepark. De autoriteiten eisen dat andere bezoekers die op dezelfde dag aanwezig waren daarover een bericht ontvangen.



In een e-mail staat dat de kans op een infectie "zeer gering" is, "vanwege de geldende hygiënemaatregelen". Toch verzoekt men alle personen die op deze dag in Europa-Park waren om "waakzaam" te zijn. "Dat houdt in dat de gezondheid tot en met 24 augustus goed in de gaten gehouden dient te worden."





Wie geen ziekteverschijnselen heeft, kan volgens Europa-Park gewoon naar school en werk. "Het blijft verstandig om tot aan de boven genoemde datum uit voorzorg het aantal contacten te beperken en de algemene regels voor afstand, hygiëne en eventueel mondmasker in acht te nemen."



Piraten

De besmette persoon was van 09.30 tot 16.00 uur in het park. Tussen 13.00 en 13.30 uur heeft diegene gegeten in het vernieuwde restaurant Bamboe Baai, bij de attractie Piraten in Batavia. Directe contactpersonen van de patiënt worden gecontacteerd door de regionale gezondheidsdienst.





