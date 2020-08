DierenPark Amersfoort

DierenPark Amersfoort verkoopt 'neushoorn-zonnebrandcrème'

DierenPark Amersfoort probeert 'neushoorn-zonnebrandcrème' aan de man te brengen. Het gaat om een mengsel dat de dieren zelf ook gebruiken om zich te beschermen tegen de felle zon, met leem en water. Bezoekers van de dierentuin kunnen voor 4,95 euro een potje mee naar huis nemen.



"Neushoorns nemen graag een modderbad, omdat dit verkoeling geeft maar ook omdat het de huid beschermt tegen uitdroging en steekvliegen", zegt dierenverzorger Carlijn Speksnijder. "Hun dikke pantserhuid lijkt heel stevig, maar is erg gevoelig voor insectenbeten en de zon. Gelukkig hebben zij hier zelf een wondermiddel op gevonden."





Maar werkt het goedje ook voor mensen? Het dierenpark geeft toe dat het spul de reguliere zonnebrandcrème niet volledig kan vervangen. "Maar een extra laagje neushoorn-zonnebrandcrème op je gezicht geeft naast bescherming ook dubbel zo leuke foto's bij onze dieren."



Opbrengst

Bezoekers kunnen de potjes vinden in de Jungleshop van DierenPark Amersfoort, zolang de voorraad strekt. De opbrengst van het ludieke product gaat naar een fonds dat zich inzet voor natuurbescherming en dieren in het wild.





