Plopsaland De Panne

Nieuw hotel Plopsaland krijgt themakamer rond Samson & Marie

Bezoekers van Plopsaland De Panne kunnen binnenkort blijven slapen in een speciale kamer die in het teken staat van het kersverse duo Samson & Marie. In het Vlaamse pretpark wordt gewerkt aan een gloednieuw hotel. De beroemde pratende hond en zijn nieuwe baasje krijgen een eigen themakamer.



Nieuwe ontwerpen onthullen dat de Samson & Marie-kamer een middeleeuws uiterlijk krijgt, met kaarsen, een kroonluchter en schilden. Het thema is een knipoog naar de hit Het Kasteel van Koning Samson uit 1993.





ZIE OOK: Foto's: zo groot wordt het Plopsa Hotel in Plopsaland De Panne



Gert Verhulst, die bijna dertig jaar een duo vormde met Samson, gaf het stokje onlangs over aan zijn dochter Marie Verhulst. Zij neemt ook de traditionele optredens in Plopsaland op zich. Deze zomer gaan die echter niet door vanwege het coronavirus.



K3

Het nieuwe Plopsa Hotel van Plopsaland De Panne moet later dit jaar opengaan. Eerder werden al tekeningen gepubliceerd van kamers rond onder meer Maya de Bij, Kabouter Plop, Piet Piraat, Wickie de Viking, Bumba, K3 en Mega Mindy.









ZIE OOK: Plopsaland publiceert ontwerpen van themakamers Plopsa Hotel