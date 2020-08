M&D's Scotland's Theme Park

Pretpark in Schotland toch weer open na faillissement

Het Schotse attractiepark M&D's maakt een doorstart. In april werd bekend dat het pretpark een faillissement had aangevraagd vanwege aanhoudende financiële problemen. De coronacrisis bleek daarbij de doodsteek. Sinds gisteren is M&D's weer open, met een handjevol nieuwe attracties.



Het management haalde drie kermisattracties binnen: draaiende bank Fast & Furious, calypsomolen King Sizzler en draaiende schommel Freak Out. Op dit moment blijven drie bestaande attracties gesloten. Dat zijn achtbaan Tornado, waterglijbaan Moby's Revenge en The Giant Condor, een toren met draaiende gondels.





M&D's werd in juni opgekocht door een nieuw bedrijf met de naam Lochview Theme Park, dat gerund wordt door de twee zonen en dochter van de voormalige eigenaar Matthew Taylor. Het park blijft vooralsnog dus in familiehanden.



Punten

Deze week is het pretpark op doordeweekse dagen open van 18.00 tot 21.00 uur. In het weekend zijn bezoekers welkom tussen 11.00 en 14.00 uur en tussen 14.30 en 17.30 uur. Er wordt gewerkt met een puntensysteem, waarbij per attractie betaald moet worden. Tickets zijn online verkrijgbaar.

