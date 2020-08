Attractiepark Toverland

Goochelaar Steven Kazàn neemt hilarische video op in Toverland

Entertainer Steven Kazàn laat zie hoe makkelijk het is om te goochelen in een attractiepark. De jongste zoon van illusionist Hans Kazàn nam een komische video op in Toverland, waarin hij net doet alsof hij met magische krachten het Limburgse pretpark op stelten kan zetten.



Zo laat hij zogenaamd het tollende schommelschip Alpenrutsche bewegen en tovert hij een bootje van Merlin's Quest tevoorschijn. Ook wekt hij de indruk dat er vlammen uit zijn achterwerk komen. De suffe 'trucs' staan in schril contrast met Kazàns stomverbaasde blik en een opzwepende soundtrack.





Het filmpje met de titel 'Pretparkmagie' is inmiddels enkele tienduizenden keren bekeken op Instagram en YouTube. "Met dank aan Toverland", schrijft de maker. "Ze hadden me ook gewoon buiten kunnen zetten."



Magic Unlimited

Toverland en de familie Kazàn hebben een goede band. In 2013 en 2014 trad Hans Kazàn nog op in het attractiepark, samen met illusionistentrio Magic Unlimited.

